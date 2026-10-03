Küresel petrol piyasalarındaki dalgalanmalar akaryakıt fiyatlarında belirleyici olmaya devam ediyor. ABD ile İran arasındaki gerilim ve bölgedeki savaş atmosferinin brent petrol fiyatları üzerindeki etkileri, yurt içi akaryakıt fiyatlarındaki değişimlerin ana nedeni olarak öne çıkıyor. Yapılan son güncellemeyle birlikte motorin fiyatları il bazında yeniden şekillendi. ŞEHİRLERE GÖRE GÜNCEL MOTORİN FİYATLARI İndirimin ardından motorinin litre fiyatı büyükşehirlerde ve doğu illerinde şu seviyelere geriledi: İstanbul: 94,98 TL Ankara: 96,08 TL İzmir: 96,38 TL Doğu İlleri: 97,78 TL Dağıtım şirketlerinin belirlediği fiyatlar, serbest piyasa koşulları ve nakliye maliyetlerine bağlı olarak kentler ve bayiler arasında küçük farklılıklar gösterebiliyor. SALI GÜNÜ BİR İNDİRİM DAHA GELİYOR Sektör temsilcilerinin paylaştığı bilgilere göre salı günü de 4,95 TL indirim bekleniyor.

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