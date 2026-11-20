Döviz kurundaki oynaklık, brent petrol fiyatlarındaki hareketlilik ve vergi düzenlemeleriyle gündemden düşmeyen akaryakıt piyasasında dizel araç sahiplerini sevindiren gelişme gerçekleşti. Motorinin litre fiyatında yapılan ortalama 6,58 TL'lik indirim, bugün (20 Kasım 2026) itibarıyla pompa fiyatlarına doğrudan yansıdı.

MOTORİN 90 TL'NİN ALTINA GERİLEDİ

Uluslararası ürün piyasalarındaki düşüşün ardından tabelalarda yapılan son güncellemeyle motorin fiyatları önemli bir psikolojik sınırın altına indi. İndirimin pompaya yansımasıyla birlikte İstanbul'un her iki yakasında ve başkent Ankara'da motorinin litre fiyatı 90 TL seviyesinin altına çekildi. Benzin ve LPG gruplarında ise bugün itibarıyla herhangi bir fiyat değişikliğine gidilmedi.

20 KASIM 2026 GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

Dağıtım şirketlerine ve illere göre küçük farklılıklar göstermekle birlikte, 20 Kasım 2026 Cuma günü itibarıyla İstanbul, Ankara ve İzmir'deki güncel pompa fiyatları şu şekilde oluştu:

İstanbul Avrupa Yakası

Benzin: 71,30 TL

Motorin: 88,72 TL

LPG: 50,70 TL

İstanbul Anadolu Yakası

Benzin: 71,10 TL

Motorin: 88,62 TL

LPG: 50,10 TL

Ankara

Benzin: 72,30 TL

Motorin: 88,82 TL

LPG: 50,79 TL

İzmir

Benzin: 72,50 TL

Motorin: 90,12 TL

LPG: 50,70 TL