Uluslararası piyasalardaki hareketlilik, döviz kurundaki dalgalanmalar ve ÖTV artışları akaryakıt fiyatlarını doğrudan etkilemeye devam ediyor.

Dün yaşanan indirimin hemen ardından gelen yeni zam haberinin ardından sürücüler, “Bugün benzin ne kadar?”, “Motorin litresi kaç TL?”, “LPG fiyatlarında son durum ne?” sorularına yanıt aramaya başladı.

MOTORİNDE İNDİRİM YARIM KALDI

Sürücüleri sevindiren 5 lira 50 kuruşluk indirimin hemen ertesi günü tabelalar bir kez daha güncellendi.

Akaryakıt ürünlerinden motorinin litre fiyatına 25 Eylül itibarıyla 2 lira 60 kuruş zam yapıldı. Yapılan bu artışla birlikte motorin fiyatları yeniden yükseliş trendine girdi.

İL İL 25 EYLÜL 2026 GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

Dağıtım şirketleri ve iller arasındaki küçük nakliye farkları hariç olmak üzere üç büyük ilimizdeki güncel pompa fiyatları şöyle listelendi:

İstanbul (Avrupa Yakası)

Benzin: 80,40 TL

Motorin: 93,50 TL

LPG: 34,99 TL

İstanbul (Anadolu Yakası)

Benzin: 80,30 TL

Motorin: 93,30 TL

LPG: 34,40 TL

Ankara

Benzin: 81,40 TL

Motorin: 94,60 TL

LPG: 35,09 TL

İzmir

Benzin: 81,70 TL

Motorin: 94,90 TL

LPG: 34,99 TL