Döviz kuru ve uluslararası petrol fiyatlarındaki dalgalanmalar akaryakıt fiyatlarını etkilemeye devam ediyor. Son dönemde peş peşe zamlanan motorinde bu kez indirim beklentisi oluştu. Ancak beklenen fiyat düşüşünün araç sahiplerine yansımayacağı ifade ediliyor.

İNDİRİM GELECEK AMA VATANDAŞA DEĞİL

Gazeteci Olcay Dilek'in sosyal medya hesabından paylaştığı bilgiye göre, motorinin litre fiyatında bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 2 lira 16 kuruşluk indirim öngörülüyor.

Sektör kaynaklarına göre, söz konusu indirim pompa fiyatlarında değişiklik yaratmayacak. Beklenen düşüş eşel mobil sisteminden kademeli bir şekilde çıkış olacağı için otomatik Özel Tüketim Vergisi'ne (ÖTV) aktarılması nedeniyle motorin mevcut fiyatta kalacakç

Akaryakıt fiyatları, Brent petrol fiyatları ile döviz kurundaki değişimlerin yanı sıra vergi düzenlemelerine bağlı olarak güncelleniyor. Bu nedenle uluslararası piyasalarda yaşanan fiyat düşüşleri her zaman pompa fiyatlarına aynı oranda yansımayabiliyor.