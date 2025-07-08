Motorine gelmesi beklenen zam tutarı aşağı yönlü revize edildi.

Yarından geçerli olmak üzere motorin grubunda 1,15 TL fiyat artışı bekleniyor. Daha önce gelen bilgiler artışın 1,70 TL olacağı yönündeydi.

Benzin grubunda ise herhangi bir fiyat değişikliği öngörülmüyor.

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

İstanbul'da benzin 51,05-51,19 TL'den, motorin 52,25-52,36 TL'den satılıyor.

Ankara'da benzin 51,87 TL'den, motorin 53,22 TL'den satılıyor.

İzmir'de benzin 52,19 TL'den, motorin 53,55 TL'den satılıyor.

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIR?

Petrol Piyasası Kanunu'na göre 1 Ocak 2005'ten beri akaryakıttı Serbest Fiyatlandırma Sistemi uygulanıyor.

Sistemle birlikte akaryakıt dağıtım şirketleri, farklı fiyat politikalarına göre depo satış fiyatını belirlemekte serbest olduğu gibi, bayiler de dağıtım şirketleri tarafından kendilerine tavsiye edilen tavan pompa satış fiyatlarını uyguluyor. Bayiler bulundukları bölgenin rekabet koşullarına göre kendi pompa satış fiyatlarını uygulamakta da serbestler.

Türkiye'de perakende satış fiyatları rekabet koşulları göz önünde bulundurularak oluşturuluyor.