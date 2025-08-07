Global piyasalardaki dalgalanmalar, döviz kurundaki değişimler ve art arda gelen ÖTV zamları akaryakıt fiyatlarını da etkiliyor.

Motorinin litre fiyatına gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 1 lira 77 kuruşluk indirim yansıtıldı.

Peki, 7 Ağustos 2025 itibarıyla İstanbul, İzmir ve Ankara'da benzin ve motorin fiyatları ne kadar?

İşte 7 Ağustos 2025 Perşembe gününe ilişkin güncel akaryakıt fiyatları:

İstanbul Avrupa yakası akaryakıt fiyatları

Benzin litre fiyatı: 51.50 TL

Motorin litre fiyatı: 52.07 TL

LPG litre fiyatı: 26.51 TL

İstanbul Anadolu yakası akaryakıt fiyatları

Benzin litre fiyatı: 51.35 TL

Motorin litre fiyatı: 51.95 TL

LPG litre fiyatı: 25.88 TL

Ankara akaryakıt fiyatları

Benzin litre fiyatı: 52.21 TL

Motorin litre fiyatı: 52.95 TL

LPG litre fiyatı: 26.40 TL

İzmir akaryakıt fiyatları

Benzin litre fiyatı: 52.53 TL

Motorin litre fiyatı: 53.29 TL

LPG litre fiyatı: 26.33 TL