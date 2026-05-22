Küresel piyasalarda yaşanan dalgalanmalar, döviz kurundaki hareketlilik akaryakıt fiyatları üzerinde etkili olmaya devam ediyor.
Akaryakıt ürünlerinden motorinin litre fiyatına 2 lira 33 kuruşluk indirim geldi.
Peki, 22 Mayıs 2026 Cuma itibarıyla İstanbul, Ankara ve İzmir’de benzin ve motorin fiyatları ne kadar?
İşte il il güncel benzin ve motorin fiyatları…
İstanbul Avrupa yakası akaryakıt fiyatları
Benzin litre fiyatı: 65.02 TL
Motorin litre fiyatı: 66.97 TL
LPG litre fiyatı: 33.89 TL
İstanbul Anadolu yakası akaryakıt fiyatları
Benzin litre fiyatı: 64.86 TL
Motorin litre fiyatı: 66.82 TL
LPG litre fiyatı: 33.29 TL
Ankara akaryakıt fiyatları
Benzin litre fiyatı: 65.99 TL
Motorin litre fiyatı: 68.08 TL
LPG litre fiyatı: 33.87 TL
İzmir akaryakıt fiyatları
Benzin litre fiyatı: 66.27 TL
Motorin litre fiyatı: 68.35 TL
LPG litre fiyatı: 33.69 TL