Küresel piyasalarda petrol fiyatlarında yaşanan düşüş, yurt içi akaryakıt fiyatlarına indirim olarak yansıdı. Bu gelişmeyle birlikte motorin grubunda 4,35 liralık bir gerileme kaydedildi.
SALI GÜNÜNDEN İTİBAREN GEÇERLİ
Söz konusu fiyat indiriminin salı gününden itibaren yürürlüğe gireceği ve gece yarısından sonra pompa satış fiyatlarına yansıtılacağı belirtildi.
YENİ FİYATLAR NE KADAR OLACAK?
İndirim sonrası motorin fiyatı İstanbul’da 72,21 liraya, Ankara’da 73,34 liraya ve İzmir’de ise 73,62 liraya geriledi.
GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI
İstanbul
Benzin: 62.63 TL
Motorin: 76.56 TL
LPG: 34.99 TL
Ankara
Benzin: 63.61 TL
Motorin: 77.69 TL
LPG: 34.87 TL
İzmir
Benzin: 63.88 TL
Motorin: 77.97 TL
LPG: 34.79 TL