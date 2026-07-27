Küresel çapta petrol fiyatlarındaki hareketlilik ve döviz kurlarındaki son durum akaryakıt fiyatlarını etkiliyor.
Ortadoğu'da tansiyonun düşmesiyle beraber petrol fiyatları çakıldı. Brent petrol yeni haftada 86 dolara kadar geriledi. Düşen petrol fiyatları akaryakıt fiyatlarına indirim olarak yansıdı.
Yarından itibaren motorinin litre fiyatında 2,95 lira indirim yapılması bekleniyor.
MOTORİN NE KADAR OLACAK?
Motorinin litresinin İstanbul'da 75,57 liraya, Ankara'da 76,68 liraya, İzmir'de 76,95 liraya, doğu illerinde ise 78,41 liraya gerilemesi bekleniyor. Peki güncel akaryakıt fiyatları ne kadar? İşte güncel fiyatlar:
İSTANBUL AVRUPA YAKASI AKARYAKIT FİYATLARI
Benzin litre fiyatı: 67.05 TL
Motorin litre fiyatı: 78.52 TL
LPG litre fiyatı: 31.19 TL
İSTANBUL ANADOLU YAKASI AKARYAKIT FİYATLARI
Benzin litre fiyatı: 66.90 TL
Motorin litre fiyatı: 78.37 TL
LPG litre fiyatı: 30.59 TL
ANKARA AKARYAKIT FİYATLARI
Benzin litre fiyatı: 68.01 TL
Motorin litre fiyatı: 79.63 TL
LPG litre fiyatı: 31.19 TL
İZMİR AKARYAKIT FİYATLARI
Benzin litre fiyatı: 68.29 TL
Motorin litre fiyatı: 79.90 TL
LPG litre fiyatı: 30.99 TL