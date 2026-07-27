Akaryakıt sektöründe motorin fiyatlarına yönelik beklenen indirim kararı ve buna bağlı vergi düzenlemesi netleşti. Sektör temsilcileri, bu gece yarısından itibaren geçerli olması öngörülen fiyat değişikliği hakkında bilgilendirmede bulundu.

FİYATLARA YANSIYACAK TUTAR NE KADAR?

Gazeteci Olcay Aydilek konuya ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda buldu. Sektör temsilcileri tarafından yapılan değerlendirmede, motorin grubunda daha önce yaklaşık 3 TL seviyesinde bir indirim beklentisinin bulunduğu anımsatıldı. Ancak süreç içerisinde devletin ÖTV kesintisi uyguladığı kaydedildi.

Gerçekleştirilen ÖTV kesintisinin ardından motorin fiyatlarındaki nihai duruma açıklık getirildi. Sektör kaynakları, uygulanan vergi düzenlemesinin ardından pompa fiyatlarına yansıyan indirim tutarının 1,34 TL olarak gerçekleştiğini belirtti.