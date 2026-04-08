Bir gün ertelenen akaryakıt zammı gece fiyatlara yansıdı. Motorinin litresine 7 lira 80 kuruşluk rekor zam yapılırken, benzinin litre fiyatı eşel mobil sisteminin etkisiyle 60 kuruş arttı. GÜNCEL FİYATLAR Motorinin litre fiyatı İstanbul’da 85.30 liraya, Ankara’da 86.39 liraya, İzmir’de ise 86.7 liraya yükseldi. Doğudaki bazı illerde ise motorin 88 lirayı aşarak tarihi 90 lira eşiğine yaklaştı. Benzin fiyatı da İstanbul’da 63.24 liraya, Ankara’da 64.16 liraya, İzmir’de ise 64.48 liraya ulaştı.

Şubat sonundan bu yana motorin yüzde 41.4, benzin yüzde 8.5 zamlandı. EKONOMİSTLER UYARDI Ekonomistler, petrol fiyatları 10 dolar daha artarsa eşel mobil sisteminin benzinde de devre dışı kalacağını hesaplıyor.

