ABD ve İran, 107 gündür devam eden müzakere sürecinin ardından barış mutabakatını imzaladı. ABD Başkanı Donald Trump tarafından yapılan açıklamada, anlaşmanın elektronik ortamda imzalanarak yürürlüğe girdiği bildirildi. Trump, küresel enerji sevkiyatı açısından kritik öneme sahip olan Hürmüz Boğazı'nın cuma gününden itibaren tam anlamıyla ticari trafiğe açılacağını kaydetti. KÜRESEL PİYASALARDA PETROL FİYATLARI DÜŞTÜ Siyasi gerilimin azalmasıyla birlikte küresel petrol piyasalarında aşağı yönlü hareketlilik hız kazandı. Türkiye'deki akaryakıt fiyatlarının belirlenmesinde temel alınan Brent petrolün varil fiyatı, gerileyerek 82,92 dolar seviyesine indi. Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili ise piyasalarda 80,72 dolardan işlem görüyor. İNDİRİM SONRASI İL İL GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI Sektör kaynaklarından alınan bilgiye göre, uluslararası ürün fiyatlarındaki düşüşün ardından yurt içinde motorin grubunda fiyat düzenlemesine gidildi. Gece yarısı yansıyan 1,23 liralık indirimin ardından pompadaki güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları şu şekilde netleşti: İstanbul Avrupa Yakası Benzin: 63.08 TL Motorin: 65.24 TL LPG: 31.99 TL İstanbul Anadolu Yakası Benzin: 62.93 TL Motorin: 65.09 TL LPG: 31.39 TL Ankara Benzin: 64.05 TL Motorin: 66.35 TL LPG: 31.97 TL İzmir Benzin: 64.32 TL Motorin: 66.64 TL LPG: 31.79 TL

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