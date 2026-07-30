Petrol fiyatlarındaki dalgalanmalar, döviz kurlarındaki hareketlilik ve Orta Doğu'daki gerilimin her geçen gün tırmanması akaryakıt fiyatlarını olumsuz etkiliyor. Motorinin litre fiyatına yarından itibaren geçerli olmak üzere 2,66 lira zam yapılması bekleniyor. MOTORİNİN LİTRESİ 80 LİRAYI AŞACAK Artışın pompaya yansımasıyla birlikte motorin fiyatlarının birçok ilde 80 liranın üzerine çıkması öngörülüyor. Zam sonrası motorinin litre fiyatının İstanbul'da 79,87 liraya, Ankara'da 80,98 liraya, İzmir'de 81,26 liraya, doğu illerinde ise ortalama 82,72 liraya yükselmesi öngörülüyor. Güncel akaryakıt fiyatları şu şekilde: İSTANBUL AVRUPA YAKASI AKARYAKIT FİYATLARI Benzin litre fiyatı: 67.10 TL Motorin litre fiyatı: 77.21 TL LPG litre fiyatı: 31.19 TL İSTANBUL ANADOLU YAKASI AKARYAKIT FİYATLARI Benzin litre fiyatı: 66.94 TL Motorin litre fiyatı: 77.06 TL LPG litre fiyatı: 30.59 TL ANKARA AKARYAKIT FİYATLARI Benzin litre fiyatı: 68.06 TL Motorin litre fiyatı: 78.32 TL LPG litre fiyatı: 31.19 TL İZMİR AKARYAKIT FİYATLARI Benzin litre fiyatı: 68.35 TL Motorin litre fiyatı: 78.60 TL LPG litre fiyatı: 30.99 TL

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