Motorinin litre fiyatına 31 Temmuz Cuma gününden itibaren geçerli olmak üzere 3,71 TL zam yapıldı. Gece yarısı itibarıyla fiyatlara yansıyan artışla birlikte motorinin litresi üç büyükşehirde 80 TL'nin üzerine çıktı. ZAM SONRASI BÜYÜKŞEHİRLERDE FİYATLAR NE OLDU? İstanbul Avrupa Yakası: Benzin: 67.18 TL

Motorin: 80.97 TL

LPG: 31.19 TL İstanbul Anadolu Yakası: Benzin: 67.02 TL

Motorin: 80.82 TL

LPG: 30.59 TL Ankara: Benzin: 68.14 TL

Motorin: 82.09 TL

LPG: 31.29 TL İzmir: Benzin: 68.44 TL

Motorin: 82.37 TL

LPG: 31.19 TL FİYAT ARTIŞININ ARKASINDA HANGİ FAKTÖRLER VAR? Akaryakıt fiyatları üzerindeki yukarı yönlü baskıda uluslararası piyasalardaki Brent petrol fiyatlarında yaşanan dalgalanmalar, döviz kurundaki hareketlilik ve vergilere yapılan ÖTV artışları etkili oluyor.

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