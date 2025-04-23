Petrol fiyatlarında yaşanan belirsizlik ve döviz kurlarındaki oynaklığın etkisiyle Türkiye’deki akaryakıt fiyatlarında hareketlilik yaşanıyor. Yaşanan gelişmelerin etkisiyle motorine 98 kuruşluk zam geldi.

MOTORİNE ZAM GELDİ

Bugün gece saatlerinden itibaren geçerli olmak üzere motorinin litre fiyatına 98 kuruşluk bir zam geldi. Bu artışla beraber motorin fiyatı, İstanbul Avrupa Yakası'nda 45.36 lira, Ankara’da 46.17 lira, İzmir’de ise 46.51 liraya yükseldi.

BENZİN FİYATLARINDA DURUM NE?

Son zam 17 Nisan’da benzine 94 kuruş zam gelmişti. Fakat bu kez sadece motorin fiyatı değişti; benzin fiyatlarında herhangi bir zam ya da indirim gelmedi. Fiyatlar, şehirden şehre ve hatta ilçeden ilçeye değişiklik gösterebiliyor.

İşte 23 Nisan Çarşamba güncel akaryakıt fiyatları

İstanbul Avrupa Yakası akaryakıt fiyatları

Güncel benzin fiyatı: 45.16 lira

Güncel motorin fiyatı: 45.36 lira

Güncel LPG fiyatı: 27,39 lira

İstanbul Anadolu Yakası akaryakıt fiyatları

Güncel benzin fiyatı: 45.01 lira

Güncel motorin fiyatı: 45.24 lira

Güncel LPG fiyatı: 26,79 lira

Ankara akaryakıt fiyatları

Güncel benzin fiyatı: 45.77 lira

Güncel motorin fiyatı: 46.17 lira

Güncel LPG fiyatı: 27,29 lira

İzmir akaryakıt fiyatları

Güncel benzin fiyatı: 46.13 lira

Güncel motorin fiyatı: 46.51 lira

Güncel LPG fiyatı: 27,24 lira