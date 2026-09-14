EKİM AYINDA ÖTV ZAMMI GELECEK

Motorin fiyatlarında önümüzdeki dönemde ÖTV kaynaklı yeni bir artış daha bekleniyor. Ağustos ayında geçici olarak sıfırlanan motorin ÖTV'si, eylül ayında litre başına 3 TL olarak uygulanmaya başladı.

Belirlenen takvime göre motorindeki ÖTV tutarı 1 Ekim'de litre başına 6 TL'ye, kasımda 9 TL'ye, aralıkta ise 12 TL'ye yükselecek. Bu nedenle ekim ayında vergi kaynaklı yeni bir fiyat artışı da pompaya yansıyacak.

Ekim ayında gelecek zamla beraber motorinin litre fiyatı 100 lirayı aşacak. Böylece akaryakıt istasyonlarında tabelalarında baştan aşağı değişmesi gerekiyor.

Pompaların diğer üçte birlik bölümü ise dijital ekrana sahip olmasına karşın yazılım ve anakart mimarisi nedeniyle yalnızca iki tam basamaklı (99,99 TL) gösterimi destekliyor; bu gruptaki sayaçların da kart ve yazılım revizyonundan geçmesi gerekiyor. Son dönemde kurulan ya da altyapısı güncellenen kalan üçte birlik kısım ise üç haneli fiyat gösterimine hazır durumda yer alıyor.

Türkiye genelindeki 14 bin istasyonda kullanılan pompaların üçte ikisinde sayaçların 3 haneli rakamları gösterecek donanıma sahip olmaması nedeniyle, sektör yaklaşık 212,5 milyon dolarlık bir maliyetle karşı karşıya.

GÜNCEL AKARYAKI FİYATLARI

İstanbul (Avrupa):

Benzin 80,26 TL/LT

Motorin 89,01 TL/LT

Otogaz 34,99 TL/LT

İstanbul (Anadolu):

Benzin 80,12 TL/LT

Motorin 88,87 TL/LT

Otogaz 34,39 TL/LT

Ankara:

Benzin 81,25 TL/LT

Motorin 90,16 TL/LT

Otogaz 35,09 TL/LT

İzmir:

Benzin 81,52 TL/LT

Motorin 90,43 TL/LT

Otogaz 34,99 TL/LT

Adana:

Benzin 82,08 TL/LT

Motorin 90,97 TL/LT

Otogaz 35,41 TL/LT

Adıyaman:

Benzin 82,41 TL/LT

Motorin 91,33 TL/LT

Otogaz 35,64 TL/LT

Afyon:

Benzin 82,36 TL/LT

Motorin 91,36 TL/LT

Otogaz 35,04 TL/LT

Ağrı:

Benzin 82,81 TL/LT

Motorin 91,71 TL/LT

Otogaz 36,99 TL/LT

Aksaray:

Benzin 82,15 TL/LT

Motorin 91,04 TL/LT

Otogaz 35,09 TL/LT

Amasya:

Benzin 81,85 TL/LT

Motorin 90,72 TL/LT

Otogaz 35,59 TL/LT

Antalya:

Benzin 82,47 TL/LT

Motorin 91,47 TL/LT

Otogaz 35,24 TL/LT