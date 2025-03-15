Küçükçekmece'de 9 Mart'ta park halindeki motosikletin çalınmasının ardından Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri harekete geçti. Güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, motosikleti çalan şüphelinin E.D. (26) olduğunu belirledi.
Görüntülerde, şüphelinin başındaki kaskla yüzünü gizleyerek motosiklete yaklaşması, bir süre uğraştıktan sonra motosikleti çalarak kaçması kaydedildi. Yapılan operasyonla E.D., gözaltına alındı.
10 SUÇ KAYDI ÇIKTI
Şüphelinin daha önce 10 suç kaydının olduğu tespit edilirken, çalınan motosiklet de bulundu ve sahibine teslim edildi. Şüpheli, Asayiş Şube Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi ve tutuklanarak cezaevine gönderildi.