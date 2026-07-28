Kaza, saat 18.00 sıralarında Şerefiye Mahallesi Hamlık Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Ufuk Derebaşı'nın kullandığı 52 AFK 335 plakalı motosiklet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak yol kenarındaki duvara çarptı.
Çarpmanın etkisiyle ağır yaralanan Derebaşı için çevredekiler 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerinin kaza yerindeki ilk müdahalesinin ardından Fatsa Devlet Hastanesi'ne kaldırılan genç sürücü, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.
Kazayla ilgili inceleme başlatılırken, olayın kesin nedeninin belirlenmesi için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.