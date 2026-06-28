İstanbul'un Avcılar ilçesi Tahtakale Mahallesi Abdi İpekçi Caddesi'nde 24 Haziran Çarşamba günü saat 20.00 sıralarında ölümle sonuçlanan bir trafik kazası meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, lise öğrencisi olan 4 arkadaş, motosikletleriyle gezintiye çıktı. Gençler caddedeki yokuştan indikleri esnada, kullandıkları iki motosiklet birbiriyle çarpıştı.

DÖRT GENÇ REFÜJE SAVRULDU

Çarpışmanın şiddetiyle motosikletlerde bulunan 4 genç yol ortasındaki refüje savruldu. Kazayı gören çevre sakinlerinin durumu bildirmesi üzerine bölgeye ivedilikle sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılara ilk müdahaleyi olay yerinde yapan sağlık ekipleri, ardından 4 genci ambulanslarla hastaneye kaldırdı.

TOPRAK TÖRE KURTARILAMADI

Hastanede tedavi altına alınan yaralılardan 17 yaşındaki Toprak Töre, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Töre'nin motosikletinin arkasında yolculuk yapan arkadaşının ise hayati tehlikesinin bulunduğu ve yoğun bakım servisinde tedavisinin sürdüğü öğrenildi. Kazada yaralanan diğer 2 kişinin sağlık durumunun ise iyi olduğu belirtildi.

Hayatını kaybeden lise öğrencisi Toprak Töre'nin cenazesi, Küçükçekmece'deki Garip Dede Cemevi'nde düzenlenen törenin ardından toprağa verildi. Kaza sonrasında yerde yatan yaralılara vatandaşların ve sağlık ekiplerinin müdahale ettiği, olay yerine gelen yakınlarının ise fenalık geçirdiği anlar çevredekilerin cep telefonu kameralarına yansıdı.