Bursa'nın İnegöl ilçesinde, Harun K. (32) yönetimindeki motosiklete, arkadan gelen ve sürücüsü ile plakası belirlenemeyen bir otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet devrilirken, arkasından gelen Muhammed S. (33) yönetimindeki otomobil de buzlanma nedeniyle kayarak devrilen motosiklete çarptı.
Kazanın ardından motosiklet sürücüsü Harun K. ve arkasında bulunan Merve C. yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Harun K. ve Merve C.'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken, polis, kazaya karışan ve kaçan sürücüyü yakalamak için çalışma başlattı.