Motosiklet ile sepetli vinç çarpıştı: 1 ölü, 1 ağır yaralı

Kaza, saat 22.00 sıralarında İnegöl'de Ahmet Türkel Çevre Yolu Deydinler kavşağında yaşandı.
Ahmet Türkel Çevre Yolu'nda ilerleyen Kemal Derviş'in kullandığı 16 BVN 117 plakalı motosiklet, Hamidiye Mahallesi Deydinler Yolu Sokak'tan çıkan Burhan Ö. (49) yönetimindeki 16 ASJ 927 plakalı sepetli vinçle çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü Kemal Derviş, vincin üzerine savrulurken, yanındaki arkadaşı Mustafa Can Ö. ise yola fırladı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Motosiklet sürücüsü Kemal Derviş, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.
Ağır yaralanan Mustafa Can Ö.'nün ise hayati tehlikesinin devam ettiği belirtildi.
Polis ekipleri, vinç şoförü Burhan Ö.'yü gözaltına alırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.