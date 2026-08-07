Eskişehir’in Odunpazarı ilçesi İstiklal Mahallesi Mustafa Kemal Atatürk Caddesi’nde gece saatlerinde meydana gelen kazada, T.D. (16) yönetimindeki 26 AOG 671 plakalı motosiklet, seyir halindeyken U dönüşü yapan H.İ.S. idaresindeki 26 EY 276 plakalı hafif ticari araca çarpmamak için ani manevra yaptı. Kontrolden çıkan motosiklet kaldırıma çıkarak yol kenarındaki bir iş yerinin camını kırıp içeri girdi. KAZA SONRASI BIÇAKLI KAVGA ÇIKTI Kazanın ardından motosiklet sürücüsü T.D., hafif ticari araç sürücüsü H.İ.S. ve iş yeri sahibi arasında tartışma yaşandı. Kısa sürede kavgaya dönüşen olayda H.İ.S. darbedilerek yaralanırken, iş yeri sahibinin akrabası S.A. bıçakla yaralandı. S.A.’yı bıçakla yaraladığı öne sürülen motosiklet sürücüsü T.D. olay yerinden kaçtı. YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. ŞÜPHELİ YAKALANDI, OLAY KAMERADA Olayla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri, kaçan motosiklet sürücüsü T.D.’yi kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı. Kaza ve ardından çıkan kavga anlarının iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdığı öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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