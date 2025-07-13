Kaza, 11 Temmuz 2025’te meydana geldi. İsmi açıklanmayan bir kadın sürücünün kullandığı motosiklet, trafik lambalarında duran bir minibüse çarptı.
Çarpmanın etkisiyle yola savrulan sürücü, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.
Hafif yaralanan sürücü, tedavisinin ardından taburcu edildi.Kaza anı, motosikletin kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde, sürücünün etrafı izlerken dikkatsizce minibüse çarptığı net bir şekilde görüldü. Yetkililer, kazayla ilgili inceleme başlattı.