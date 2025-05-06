Mersin Valiliği, Erdemli ilçesi Kargıpınarı Mahallesinde bir motosiklet sürücüsünün ön kaldırarak tehlikeli araç kullandığı, bu şekilde hem kendi hem de diğer sürücülerin can güvenliğini tehlikeye attığının tespit edildiğini açıkladı.

Açıklamada, "gereği yapıldı" ifadelerine yer verilirken para cezası uygulandığı kaydedildi.

Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

Mersin İl Jandarma Komutanlığı Trafik Jandarması ekiplerinin titiz çalışmaları sonucu, sürücünün D.E.A. isimli şahıs olduğu belirlenmiş ve yakalanmıştır. D.E.A. isimli sürücü hakkında; "Sürücü belgesiz araç kullanmak", "Kask takmamak", "Tehlikeli ve saygısız araç kullanmak" suçlarından toplam 41.326₺ trafik idari para cezası uygulanmıştır. Huzurlu ve güvenli bir Mersin için çalışmalarımız aralıksız devam etmektedir.