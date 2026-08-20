Şile otoyolu Darlık mevkiinde meydana gelen kazada kullandığı motosikletiyle viraja hızlı giren fenomen Ceyda Yakova, arka tekerleğin kayması sonucu dengesini kaybederek düştü. Sürüklenerek yol kenarındaki levhaya çarpan genç kız ağır yaralandı. Yoldan geçen diğer motosikletçiler tarafından bulunan Yakova için hemen sağlık ekiplerine haber verildi. İhbar üzerine olay yerine gelen ambulansla Sancaktepe Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan genç kız, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

KAZADAN İKİ DAKİKA ÖNCE YOL KENARINDA DİNLENMİŞ

Sabah'ın aktardığına göre, motosiklet sevdasıyla tanınan ve sosyal medyada içerikler üreten Ceyda Yakova'nın kazadan yaklaşık iki dakika önce yol kenarında oturup dinlendiği öğrenildi. Galatasaray Lisesi mezunu olan ve özel bir üniversitede Psikoloji bölümü eğitimi alan Yakova'nın acı haberi ailesini, arkadaşlarını ve sevenlerini yasa boğdu.

SEVENLERİ MEZARI BAŞINDA DUALAR ETTİ

Genç yaşta hayatını kaybeden Ceyda Yakova'nın cenazesi, Barbaros Hayrettin Paşa Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından Ayazağa Mezarlığı'nda toprağa verildi. Sevenleri ve arkadaşları defin işleminin ertesi gününde de kabrini ziyaret ederek dualar etti. Genç kızın annesi Melek Bozyakova ise kızının odasının baş köşesine en sevdiği motosikletinin anahtarını ve oyuncağını koydu.