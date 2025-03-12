İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Motobike İstanbul Fuarı'nda motosiklet sürücülerini yakından ilgilendiren yeni düzenlemeleri açıkladı. Artan motosiklet kullanımıyla birlikte kazaların da yükseldiğine dikkat çeken Yerlikaya, özellikle kask kullanımı ve trafikte yapılan tehlikeli hareketlere yönelik cezaların ağırlaştırılacağını duyurdu.

KASK KULLANMAMA CEZASI KADEMELENDİRİLECEK

Yeni düzenlemeye göre, kask kullanmama cezası kademeli olarak artırılacak. Mevcut durumda 993 TL olan ceza, ilk tespitte sürücüye ve varsa yolcuya ayrı ayrı 1500 TL olarak uygulanacak. Aynı ihlalin 1 yıl içinde tekrarlanması halinde ceza 3000 TL’ye çıkacak. Üçüncü kez kasksız yakalanan sürücülere ise 9000 TL ceza kesilecek.

TEK TEKER KALDIRMAYA CEZA

Trafikte akrobatik hareketler yapan ve yarışan sürücüler için de sert yaptırımlar geliyor. Akan trafikte "tek teker" gibi akrobatik hareketler yapanlara 47 bin TL ceza kesilecek ve sürücü belgeleri 60 gün süreyle iptal edilecek. Trafikte yarış yaptığı tespit edilen sürücüler ise 47 bin TL para cezasının yanı sıra 2 yıl süreyle ehliyetlerini kaybedecek.

Yeni düzenlemelerin, motosiklet sürücülerinin güvenliğini sağlamak ve trafikteki kural ihlallerini en aza indirmek amacıyla hayata geçirileceği belirtildi.