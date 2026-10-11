Kaza, Bursa'nın Nilüfer ilçesi 19 Mayıs Mahallesi Egemenlik Caddesi'nde meydana geldi. Kağan Gergil'in idaresindeki 16 ATG 643 plakalı motosiklet, yoldaki kasis nedeniyle dengesini kaybederek kaldırımdaki elektrik dağıtım panosuna çarpıp devrildi.
Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Gergil'in hayatını kaybettiği belirlendi.
Cenaze, kaza yerinde yapılan incelemenin ardından Bursa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.