Olay, Acıbadem Mahallesi Acıbadem Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, motosikletiyle seyir halinde olan Kutay K., kırmızı ışık yanınca durdu. Bu sırada arkadan skuterle gelen kadın ve eşi, Kutay K. ile bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı.

KAVGAYA DÖNÜŞTÜ

Çıkan tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Skuterde bulunan kadın, motosiklet sürücüsüne hakaret ederek saldırmaya başladı. Bunun üzerine kavgaya dahil olan kadının eşi de motosikletliye yumruk atarak saldırdı. Kavga çevredeki kişilerin araya girmesiyle son buldu.

KAVGA KAMERADA

Motosiklet sürücüsünün kask kamerasına yansıyan görüntülerde, taraflar arasında çıkan tartışmada kadının motosiklet sürücüsüne, "Senin yüzünden düşecektik" diyerek tepki gösterdiği, ardından hakaret ederek eşiyle birlikte saldırdığı anlar yer aldı. Olayın ardından motosiklet sürücüsünün karakola giderek şikayetçi olduğu öğrenildi.