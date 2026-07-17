Bir motosiklet sürücüsü, vakaya giden Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı’na ait araca, öndeki sürücüleri uyararak yol açtı. İlkadım ilçesinde Canik ilçesine gelene kadar itfaiye aracına eşlik eden motosiklet sürücüsü, kırmızı ışıkta durana kadar ekiplere yardımcı oldu. O anlar cep telefonuyla görüntülendi.

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