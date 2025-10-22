Batman'da aynı yönde giden TIR'a arkadan çarpan motosiklet sürücüsü Suat Büyükbaş yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre Batman-Bismil Karayolunda seyir halinde olan Suat Büyükbaş, motosikletiyle aynı yönde ilerleyen plakası öğrenilemeyen TIR'a henüz bilinmeyen bir sebeple arkadan çarptı.

112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri yönlendirildi.

Kazada ağır yaralanan motosiklet sürücüsü olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla kaldırıldığı Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

Öte yandan Büyükbaş'ın Batman Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi 3'üncü sınıf öğrencisi olduğu öğrenildi. Batman Üniversitesi tarafından yapılan açıklamada, "Batman-Bismil Karayolunda meydana gelen elim trafik kazasında üniversitemiz Diş Hekimliği Fakültesi 3’üncü sınıf öğrencisi Suat Büyükbaş hayatını kaybetmiştir. Merhum, seyir halinde motosikletiyle aynı istikamette ilerleyen bir TIR'a çarparak yaralanmış ve kaldırıldığı Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde 17.41’de vefat etmiştir. Hayatını kaybeden öğrencimize Allah’tan rahmet; kederli ailesine, yakınlarına ve Batman Üniversitesi camiasına başsağlığı ve sabır dileriz" ifadeleri yer aldı.