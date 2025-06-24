Kocaeli'ndeki kaza, Çiftlik Mahallesi Koca Yusuf Caddesi üzerinde meydana geldi. Naim Kurban yönetimindeki 41 ASD 506 plakalı motosiklete, M.T.K. yönetimindeki 35 BMZ 32 plakalı otomobil çarptı.
BABA OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ
Kazada Naim Kurban olay yerinde yaşamını yitirirken, arkasındaki oğlu Mert Ali Kurban ise ağır yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Mert Ali Kurban, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.
Otomobil sürücüsü M.T.K. gözaltına alınırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
BİR ACI HABER DE İZMİR'DEN
Buca'dan Bornova istikametine giden Ö.Y'nin (31) kullandığı 35 LEU 86 plakalı kamyonet, İzmir Çevre Yolu Kaynaklar Mahallesi yakınlarında, aynı yönde seyreden K.G. (23) yönetimindeki 35 BUA 713 plakalı motosiklete arkadan çarptı.
Çarpmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü K.G. ile arkasında yolcu olarak bulunan babası M.G. (50) yola savruldu.
Motosiklet, yaklaşık 30 metre ormanlık alana sürüklendikten sonra durabildi. İhbar üzerine kaza yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri M.G'nin olay yerinde yaşamını yitirdiğini belirledi.
Ambulansla hastaneye kaldırılan K.G'nin hayatı tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. M.G'nin cenazesi otopsi işlemleri için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi. Kamyonet sürücüsü Ö.Y, polis ekiplerince gözaltına alındı.