İstanbul Kağıthane'ye bağlı Seyrantepe Mahallesi'nde 6 Mayıs Çarşamba günü meydana gelen olayda, bir sürücünün köpeğini motosiklete bağlı halde caddede koşturduğu tespit edildi. Olay anına ilişkin cep telefonu kamerası görüntülerinin incelenmesinin ardından harekete geçen Kağıthane Devriye Ekipler Amirliği ekipleri, motosikletin plaka bilgilerinden sürücünün 25 yaşındaki Talha D. olduğunu belirledi.

POLİS EKİPLERİ SULTAN SELİM MAHALLESİ'NDE YAKALADI

Şüphelinin yakalanması için çalışma başlatan polis ekipleri, Talha D.'yi Sultan Selim Mahallesi'nde yakalayarak gözaltına aldı. Sürücünün motosikletle caddede ilerlediği ve köpeğin aracın peşinden metrelerce koştuğu anlar cep telefonu kamerasına yansırken, olay sırasında başka bir sokak köpeğinin de aracın arkasından gittiği görüntülendi.

ADLİ İŞLEMLERİN ARDINDAN SERBEST BIRAKILDI

Olayın ardından muhafaza altına alınan köpek, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü bünyesinde görevli veteriner hekimler tarafından sağlık kontrolünden geçirildi. Yapılan incelemelerde köpeğin kötü muameleye maruz kalmadığı rapor edildi. Sürücü Talha D. hakkında ise Hayvanları Koruma Kanunu’na muhalefet suçundan 8 bin 678 lira idari para cezası uygulandı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli, savcılık kararıyla serbest bırakıldı.