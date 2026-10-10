Kaza, dün saat 23.00 sıralarında Ege Mahallesi Tütüncüler Kavşağı'nda meydana geldi. Ali Enes Işıkay'ın kullandığı 35 AES 034 plakalı motosiklet, yolun karşısına geçmeye çalışan İrem Pourjalalı'ya çarptı.
Çarpmanın etkisiyle sürüklenen motosiklet sürücüsü ile yaya yaralandı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekibinin müdahalesinin ardından Kuşadası Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Hastanede tedavi altına alınan İrem Pourjalalı, doktorların müdahalesine karşın yaşamını yitirdi. Motosiklet sürücüsü Ali Enes Işıkay'ın ise tedavisinin sürdüğü öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.