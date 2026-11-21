İstanbul'un Şişli ilçesinde, Merkez Mahallesi Abide-i Hürriyet Caddesi'nde S.E. idaresindeki 16 BVL 656 plakalı motosiklet, karşıya geçmeye çalışan öğretmen M.Y.'ye çarptı. Çarpmanın ardından motosiklet sürücüsü de yere düştü. Yaralılara ilk müdahaleyi çevredeki vatandaşlar yaptı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından iki yaralı ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle bölgede bir süre trafik yoğunluğu oluştu. Caddede esnaflık yapan Kemal Erese, motosikletlinin hızının fazla olmadığını, İETT otobüsünden kaçmaya çalışırken kadına çarptığını söyledi.

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