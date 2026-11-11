Kaza, 3 Kasım’da Kırmızıtoprak Mahallesi’nde meydana geldi. Orçun Yılmaz yönetimindeki 26 ALV 780 plakalı motosiklet, yolun karşısına geçmek isteyen Ramazan Şahin’e çarptı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi yapılan Şahin, ambulansla kaldırıldığı Yunus Emre Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alındı.
Kazanın ardından gözaltına alınan motosiklet sürücüsü Yılmaz, çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
ŞAHİN'İN ÖLÜMÜNÜN ARDINDAN TUTUKLANDI
Hastanede 8 gündür tedavi gören Ramazan Şahin, yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hakkında yeniden gözaltı kararı verilen Orçun Yılmaz, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Yılmaz, “Taksirle ölüme sebep olmak” suçlamasıyla çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Öte yandan motosikletin Ramazan Şahin’e çarptığı anlar, caddedeki bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.