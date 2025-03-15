Kocaeli'nin Darıca ilçesinde motosikletin çarptığı B.K. isimli kadın, ağır yaralandı.
Alınan bilgiye göre Darıca ilçesi Kazımkarabekir Mahallesi İstasyon Caddesi'nde seyir halinde bulunan Y.K. yönetimindeki 54 SH 910 plakalı motosiklet, henüz bilinmeyen bir sebeple yolun karşısına geçmeye çalışan B.K. isimli kadına çarptı. Çarpışmanın şiddetiyle savrulan B.K. ağır yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine olay yerine sağlık ve polis ekibi yönlendirildi.
Yaralı kadın olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Darıca Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.
Sürücü Y.K. ifadesi polis merkezine götürüldü. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.