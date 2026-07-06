Samsun'un Atakum ilçesi Esenevler Mahallesi İsmet İnönü Bulvarı'nda dün saat 12.00 sıralarında meydana gelen trafik kazasında, bir motosikletin yol kenarında park halinde bulunan otomobile çarpması sonucu sürücü yaşamını yitirdi. Kazanın ardından olay yerine hızlıca emniyet ve tıbbi müdahale ekipleri yönlendirildi.

KONTROLÜ KAYBEDEN SÜRÜCÜ OTOMOBİLE ÇARPTI

Edinilen bilgilere göre, İsmet İnönü Bulvarı üzerinde seyir halinde olan 21 yaşındaki Emirhan Or, idaresindeki 55 AIZ 815 plakalı motosikletin hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan motosiklet, yol kenarında park edilmiş vaziyette duran otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan motosiklet sürücüsü Or, ağır şekilde yaralandı.

HASTANEDE YAPILAN MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Çevredeki vatandaşların durumu bildirmesi üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, yaralı sürücüye ilk müdahaleyi kaza yerinde gerçekleştirdi. Ambulansla acil şekilde bölgedeki özel bir hastaneye nakledilen Emirhan Or, burada doktorların yaptığı tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Emniyet güçleri meydana gelen kazayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.