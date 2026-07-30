Sabah saatlerinde Erdek ilçesindeki Ocaklar-Narlı yolunda meydana gelen kazada, Nazlıcan Çetinkaya'nın kontrolünü yitirdiği 16 BJY 058 plakalı motosiklet, savrulup karşı yönden gelen Ufuk Y. yönetimindeki 10 APJ 438 plakalı vidanjörün altına girdi. İhbarla olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri Nazlıcan Çetinkaya'nın kaza yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Nazlıcan Çetinkaya, Gönen ilçesinde yaşayan ve Erdek'teki bir otelde staj yaptığı bilinen 19 yaşındaki genç bir kadındı. Cenazesi otopsi işlemleri için Bursa Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Vidanjör sürücüsü ifadesine başvurulmak üzere jandarma karakoluna götürülürken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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