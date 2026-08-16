Çekmeköy-Şile yolunda plakasız motosikletle trafiği tehlikeye düşüren sürücü F.M.S., ağır yaptırımla karşılaştı. Sürücüye toplam 92 bin lira para cezası yazıldı.

İstanbul Emniyeti Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, 13 Ağustos'ta bölgede bir kişinin plakasız motosikletle tehlikeli hareketler yaptığı ihbarı üzerine harekete geçti. Ekiplerin takibi sonucu mavi renkli plakasız motosiklet 15 Ağustos'ta tespit edildi.

"TEKERLEĞİ KAYDIRARAK AKROBATİK HAREKETLER YAPTI"

Sürücü F.M.S., 'motorlu bisiklet ve motosikletlerin tekerleği kaydırılarak sürüş güvenliğini olumsuz yönde etkileyecek şekilde akrobatik hareketler yapmak' ve 'plakasız araç kullanmak' suçlarından dolayı cezalandırıldı. Ceza tutarı 92 bin liraya ulaştı.

Yaptırım sadece para cezasıyla sınırlı kalmadı. Sürücünün ehliyetine 90 gün süreyle el konuldu. Ayrıca, suçta kullanılan mavi renkli motosiklet de 90 gün süreyle geçici olarak trafikten men edildi.