İzmir’in Konak ilçesinde motosikletli 2 şüpheli tarafından düzenlenen silahlı saldırıda, aralarında 15 yaşındaki bir çocuğun da bulunduğu 4 kişi yaralandı.

Olay, Konak ilçesine bağlı Ege Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, plakası henüz belirlenemeyen bir motosikletle mahalleye gelen 2 şüpheli, sokakta bulunan M.C.S. (22), S.E.O. (18), D.E. (20) ve 15 yaşındaki N.B.’ye tabancayla peş peşe ateş açtı.

YARALILAR HASTANELERE KALDIRILDI

Silah seslerinin ardından saldırganlar geldikleri motosikletle hızla olay yerinden uzaklaşırken, kurşunların hedefi olan 1’i çocuk 4 kişi yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda 112 Acil Sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Yaralanan M.C.S., S.E.O., D.E. ve N.B., sağlık görevlilerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri, saldırının ardından kaçan motosikletli 2 şüphelinin kimliklerini tespit etmek ve yakalamak için geniş çaplı çalışma başlattı.