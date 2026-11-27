Olay, Bağcılar Yüzyıl Mahallesi 2185. Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bir marketin önünde bekleyen 4 çocuk, plakasız motosikletle sokağa gelen iki kişinin silahlı saldırısına maruz kaldı.

KURŞUNLARLA YARALANDI

Açılan ateş sonucu market önünde bulunan E.G. (16) ile alışveriş yapmak için iş yerinde bulunan F.K. (12) vücutlarına isabet eden kurşunlarla yaralandı. Saldırıyı gerçekleştiren iki şüpheli ise motosikletle olay yerinden uzaklaştı.

4 BOŞ KOVAN BULUNDU

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralı çocuklar, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. İki çocuğun da hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Polis ekiplerinin olay yerinde yaptığı incelemede 4 boş kovan bulundu. Kaçan şüphelilerin yakalanması için başlatılan çalışmalar sürüyor.