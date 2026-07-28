Sakarya'nın Sapanca ilçesine bağlı Güldibi Mahallesi Taşlık Sokak'ta gece saatlerinde bir motosiklet kazası ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi. Olay yerine ulaşan ekipler, yol üzerinde yaralı halde yatan 30 yaşındaki Duhan Sağıroğlu'na ilk müdahaleyi yaptı. Ambulansla Sapanca Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Sağıroğlu, yapılan tüm tıbbi müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Sağıroğlu'nun cenazesi, otopsi işlemleri için Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Korucuk Ön Otopsi Merkezi'ne sevk edildi.

OTOPSE DEĞERLENDİRMESİ GERÇEĞİ ORTAYA ÇIKARDI

Olayın ardından yürütülen detaylı incelemelerde, Duhan Sağıroğlu'nun trafik kazası nedeniyle değil, tabancayla vurulması sonucu yaşamını yitirdiği saptandı. Ekiplerin araştırmaları doğrultusunda Sağıroğlu'nun, henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü tartıştığı akrabası Y.S. tarafından silahla vurulduğu tespit edildi.

AKRABASI GÖZALTINA ALINDI

Cinayet şüphelisi Y.S., polis ekiplerince gerçekleştirilen çalışma neticesinde yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili başlatılan adli soruşturma devam ediyor.