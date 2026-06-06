Kilis İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent güvenliğini ve trafik akışını tehlikeye düşüren sürücülere yönelik denetimlerini sürdürüyor. Hasan Özüberk Caddesi üzerinde seyir halinde olan bir motosiklet sürücüsünün, aracın üzerine ayağa kalkarak akrobatik ve tehlikeli hareketler sergilediği anlara ait görüntüler sosyal medyada yer aldı. Durumun bildirilmesi üzerine emniyet güçleri süratle harekete geçti.
Görüntüleri inceleyen trafik ekipleri, kural tanımaz motosiklet sürücüsünün M.Ç.K. olduğunu tespit etti. Kısa sürede yakalanan sürücüye, trafik güvenliğini tehlikeye atmak ve ilgili kural ihlallerinden dolayı toplam 46 bin TL idari para cezası kesildi.
Uygulanan cezai işlemler bununla da sınırlı kalmadı. Sürücü M.Ç.K.'nin ehliyetine 60 gün süreyle el konulurken, olayda kullanılan motosiklet de 60 gün boyunca trafikten menedilerek otoparka çekildi.