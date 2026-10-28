Rekorun arkasında ise yıllar önce başarısızlıkla sonuçlanan bir deneme ve aylar süren hazırlık çalışmaları bulunuyor. Motosikletin su üzerinde ilerleyebilmesi için yapılan değişiklikler sayesinde sürücü, daha önce ulaşamadığı hedefini bu kez gerçekleştirdi.

MOTOSİKLETİ SUDA GİDECEK ŞEKİLDE DEĞİŞTİRDİLER

Çinli motosiklet üreticisi ZXMOTO'nun kurucusu Zhang Xue, rekor denemesini ülkenin Hunan eyaletindeki Mayang bölgesinde gerçekleştirdi. Jinjiang Nehri üzerinde özel olarak hazırlanan parkurda ilerleyen Xue, toplam 40,74 kilometrelik mesafeyi yaklaşık 32 dakikada tamamladı.

Denemede kullanılan MX450 model motosikletin altına su üzerinde kalmasını sağlayan özel kızaklar yerleştirildi. Arka lastik suyu geriye doğru iterek aracın ilerlemesini sağlarken ön bölümdeki kızak yön vermek için kullanıldı. Motorun su almasını önlemek amacıyla bazı parçalar da özel olarak yalıtıldı.

17 YIL ÖNCE BAŞARAMAMIŞTI

Zhang Xue'nin su üzerinde motosiklet kullanma hayali aslında 2009 yılına dayanıyor. Henüz 22 yaşındayken benzer bir deneme yapan girişimci, dört kez suya düşmüş ve en fazla 20 metre ilerleyebilmişti.

Aradan geçen 17 yılın ardından yeniden harekete geçen Xue ve ekibi, motosikletin su üzerinde dengede kalabilmesi için beş ay boyunca çalışmalar yürüttü. Yapılan testlerde aracın yüzdürme sistemi, motor gücü ve su geçirmezlik özellikleri geliştirildi.

Son denemede 40,74 kilometreye ulaşan Xue, daha önce 31,8 kilometre olan rekoru geride bıraktı. Guinness Dünya Rekorları yetkilileri, GPS kayıtları ve görüntüleri inceleyerek başarıyı resmen onayladı.