Rize’nin Ardeşen ilçesi Merkez Mahallesi Atatürk Caddesi’ndeki bir banka şubesi önünde motosikleti ile yolda ilerleyen Volkan Kalaycı, karşılaştığı S.T. tarafından bilinmeyen bir nedenle tabancayla vuruldu.

SALDIRGAN KAÇTI



Kurşunların isabet ettiği Kalaycı, kanlar içinde kalıp yere yığıldı, saldırgan ise kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

DURUMU CİDDİYETİNİ KORUYOR

Sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı Kalaycı ambulansla Kaçkar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ameliyata alınan yaralının, sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi. Polis ekipleri, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.