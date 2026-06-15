İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Fatih ilçesinde 2 Haziran'da Akşemsettin Mahallesi'nde ve 10 Haziran'da Mesihpaşa Mahallesi'nde meydana gelen iki ayrı kapkaç olayının ardından geniş kapsamlı bir çalışma başlattı. Güvenlik kameraları ve saha incelemelerinde, motosikletli iki şüphelinin yolda yürüyen vatandaşların çantalarını kapkaç yöntemiyle çalarak kaçtıkları belirlendi.
DRON DESTEKLİ TAKİPLE BEYOĞLU'NDA YAKALANDILAR
Polis ekiplerinin yürüttüğü saha çalışmalarında, şüphelilerin olaylarda kullandıkları motosikleti Beyoğlu Hacı Hüsrev Mahallesi'nde park ettikleri tespit edildi. Bölgeyi dron ile izlemeye alan ekipler, park halindeki aracı almaya gelen ve eşkalleri belirlenen 25 yaşındaki D.M. ile 21 yaşındaki Ö.N.A.'yı gözaltına aldı. Şüphelilerin üzerlerinde, motosikletlerinde ve evlerinde yapılan aramalarda Beşiktaş, Eyüpsultan ve Şişli'deki kapkaç olaylarında çalınan cep telefonları, çok sayıda pasaport, kimlik kartı, 1 ruhsatsız tabanca, 10 fişek, 107 uyuşturucu hap ile olaylarda kullanıldığı değerlendirilen şapka, maske ve eldivenler ele geçirildi.
DÖRT İLÇEDE 6 KAPKAÇ OLAYI AYDINLATILDI
Şüphelilerin emniyetteki sorgularında; Fatih'teki iki olayın yanı sıra Eyüpsultan'da 1, Şişli'de 2 ve Beşiktaş'ta 1 olmak üzere toplam 6 ayrı kapkaç olayının faili oldukları ortaya çıkarıldı. Emniyet müdürlüğündeki yasal işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen D.M. ve Ö.N.A., 12 Haziran'da çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.