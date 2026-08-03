Manisa'nın Şehzadeler ilçesi Ahmetbedevi Mahallesi 309 Sokak'ta, saat 11.30 sıralarında motosikletli bir cinayet vakası yaşandı. Çetin Kıtıllı'nın (43) motosikletiyle seyir halinde olduğu sırada, arkalarından gelen kimliği belirsiz bir kişi tarafından başka bir motosikletten tabancayla ateş açıldı.

Saldırıda vücutlarına isabet eden kurşunlar nedeniyle kanlar içinde kalan Çetin Kıtıllı ve arkasındaki oğlu Ayaz Kıtıllı (17), saldırganın kaçmasıyla olay yerinde kaldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Çetin Kıtıllı özel bir hastaneye, oğlu Ayaz Kıtıllı ise Manisa Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. İki kişi de doktorların müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Saldırının gerçekleştiği sokakta detaylı inceleme yapan polis, kaçan şüphelinin kimliğinin tespit edilip yakalanması için çalışma başlattı.