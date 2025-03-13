Tekirdağ'da kullandığı hafif ticari araçla ilerleyen 27 yaşındaki emlakçı Devran Bozan, motosikletle yaklaşan 24 yaşındaki A.E.'nin tabancayla açtığı ateşte ağır yaralandı.
Alınan bilgiye göre Kapaklı ilçesi Yıldızkent Kavşağı'nda 34 BOY 036 plakalı hafif ticari aracı seyir halinde olan emlakçı Devran Bozan, motosikletiyle aracının yanına yaklaşan A.E.'nin tabancayla ateş açması sonucu ağır yaralandı. Olayın ardından saldırgan motosikletiyle kaçtı.
Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yaptığı ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi.
Devran Bozan, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Çerkezköy Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Geniş kapsamlı operasyon başlatan polis, Çerkezköy yakınlarında motosikletiyle yakaladığı saldırgan A.E.’yı gözaltına aldı.
Olaya ilişkin soruşturma devam ediyor.