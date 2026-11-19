Rize'de Karadeniz Sahil Yolu'nda bir TIR şoförü, trafikte kendisini uyaran 7 kişilik motosikletli grubun üzerine aracını kırdı. O anlar motosikletlilerin kask kamerasına yansıdı.
Olay, 1 Kasım'da yolun kent merkezinden geçen bölümünde meydana geldi. Pazar ilçesinden Rize yönüne giden motosikletli grup, şerit değiştirmek isteyen TIR şoförünü korna ve selektörle uyardı.
Şoförün şerit değiştirmesi üzerine motosikletliler el hareketleriyle tepki gösterdi. Bunun ardından TIR şoförü aracını motosikletlilerin üzerine kırdı.
Motosiklet sürücülerinin ihbarı üzerine polis ekipleri TIR'ı durdurdu. Şoföre idari para cezası uygulandı.