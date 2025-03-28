Milli futbolcu Kenan Yıldız'ın formasını Juventus'ta Thiago Motta dönemi sona ererken Igor Tudor macerası başladı.

Motta'nın ayrılığının ardından, İtalya'da deneyimli teknik adamla Kenan Yıldız arasında yaşanan gerginliğin perde arkası da ortaya çıktı.

'SERT DAVRANIYORDU'

İtalyan gazeteci Sandro Sabatini'nin haberine göre Motta, milli yıldıza idmanlarda sert davranışlar sergiliyordu. Sabatini, Motta'nın antrenmanlarda Kenan Yıldız'a tavırlı olduğunu ve bir noktadan sonra Kenan Yıldız'ı tamamen sildiğini ifade etti.

Motta'nın bir idmanda Kenan Yıldız'a sert sözlerle çıkıştığını ve "Sen kendini kim sanıyorsun! Sen, Messi değilsin." diyerek azarladığını ifade eden Sabatini, Motta'nın ayrılığından sonra sis perdesinin aralandığını belirtti.